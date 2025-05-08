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Dünya
TRT Haber 08.05.2025 12:59

Papa bugün de seçilemedi

Vatikan’da bugün yapılan 2. gün oylamasında yeni papa seçilememesi üzerine Sistina Şapeli’nden siyah duman yükseldi.

Papa bugün de seçilemedi

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