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Dünya
AA 08.05.2025 12:24

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 45 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da en az 45 Filistinliyi gözaltına aldığı duyuruldu.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 45 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamaya göre, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdü.

İşgalci İsrail ordusu son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde aralarında çocuklar ve eski tutukluların da olduğu en az 45 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, ocak sonundan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin ve Tulkerim kentlerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusunun saldırılarında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı, saha sorgulamaları yapıldığı hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 961 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

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