Teknoloji devleri pandemi döneminde karlarını artırmaya devam etti.

Apple'ın karı, müşterilerin daha pahalı 5G iPhone'lar satın almasıyla 30 Haziran'a kadar olan üç ayda neredeyse iki katına çıkarak 21.7 milyar dolara ulaştı.

Microsoft aynı anda 16.5 milyar dolar kar elde etti. Bulut hizmetleri ve oyunlara olan talep, yıllık yüzde 47 arttı.

Google'ın ana şirketi Alphabet de, üç aylık satışların ve karların rekor seviyelere yükseldiğini bildirdi.

Nedeni eve kapanmada artan reklam geliri

Elde edilen rekor karlar büyük ölçüde kısıtlamalar nedeniyle evde çevrimiçi alışveriş yapan müşterilere yönelik çevrimiçi reklam gelirlerindeki artış nedeniyleydi.

Örneğin, video platformu YouTube, 2021'in ikinci şeyreğinde, bir önceki yıl 3.81 milyar dolara kıyasla reklam gelirinin 7 milyar dolara yükseldiğini gördü.



