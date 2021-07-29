Arjantin’de bir mağarada bulunan 100 bin yıl önce yaşamış bir yarasanın çene kemiğinin soyu tükenmiş bir dev vampir yarasa türüne ait olduğu doğrulandı.

Drakula efsanelerinin konusu olan Desmodus Draculae türünün çene kemiğinin keşfi, bu şaşırtıcı hayvanların tarihindeki büyük boşlukları doldurmaya yardımcı olabilir ve bu yarasaların neden yok olduklarına dair bazı ipuçları sağlayabilir.

Arjantin'deki Miramar Doğa Bilimleri Müzesi Paleontoloji Laboratuvarı'ndan paleontolog Mariano Magnussenkonuya ilişkin şunları söyledi:

"Onlar, Transilvanya ve onun ürkütücü Kont Drakula efsanelerinde merak uyandıran dünyadaki tek yarasa ailesidir. Gerçekte onlar, hayvanların ve bazen de insanların kanlarıyla birkaç dakika boyunca rahatsızlık vermeden beslenen barışçıl hayvanlardır. Tek kötü yanı, enfekte olduklarında kuduz veya başka hastalıkları bulaştırabilmeleridir."

Yüzyıllar öncesine dair önemli bilgiler verebilir

Yarasalar yaklaşık 50 milyon yıl önce dünyada sahneye çıktıktan sonra, tüm memeli türlerinin kabaca yüzde 20'sini oluşturdu.

Bu nedenle fosil kayıtları yarasalarla dolu ve evrimsel tarihleri pek çok bilgi veriyor.

Soyu tükenmiş vampir yarasa türlerinden elde edilen fosiller, günümüz türlerinin neden hayatta kaldığını çözmeye yardımcı olabilir.

Bugün, bilinen yaklaşık bin 400 yarasa türünden sadece üçü vampir yarasa türüne ait.



