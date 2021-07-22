ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, Panama'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin 6,9 büyüklüğünde gerçekleştiğini duyurdu.

Deprem yerin yaklaşık 22 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Herhangi bir tsunami tehlikesinin olmadığı açıklandı.

Panama Sivil Koruma Ajansı, depremin meydana geldiği alanın yakından takip edildiğini ifade etti. Açıklamada ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın olmadığı belirtildi.