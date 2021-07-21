Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 23:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mars yüzeyinde ilk delik açıldı
[Fotoğraf: Reuters- NASA JPL/Caltech]
NASA’nın 6 ay önce kızıl gezegene indirdiği keşif aracı Perseverance yüzeyden örnekler toplamaya başladı. Araç 11 gün örnek toplayacak, veriler gönderecek, toplanan örnekler ise ilerleyen yıllarda dünyaya getirilebilecek.
İnsanoğlu mavi gezegenin dışında yaşam izi aramayı sürdürüyor.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın Mars’a gönderdiği Perseverance 6 aydır sürdürdüğü görevinde ilk kez Mars yüzeyini deldi.
Perseverance uzay aracı açtığı delikten örnek topluyor. İnsanoğlunun ürettiği 6 tekerlekli jeolog, 11 gün boyunca örnek toplayacak. Bu örneklerin içeriği o anda analiz edilerek veriler dünyaya gönderilecek.
Ancak örneklerin tam olarak incelenmesi için uzun bir süre beklemek gerekecek. Zira örnekler gelecek görevlerde dünyaya getirilebilecek.
Sıradaki Haber
Bayraktar TB3 ve MİUS birlikte görev yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz