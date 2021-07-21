İnsanoğlu mavi gezegenin dışında yaşam izi aramayı sürdürüyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın Mars’a gönderdiği Perseverance 6 aydır sürdürdüğü görevinde ilk kez Mars yüzeyini deldi.

Perseverance uzay aracı açtığı delikten örnek topluyor. İnsanoğlunun ürettiği 6 tekerlekli jeolog, 11 gün boyunca örnek toplayacak. Bu örneklerin içeriği o anda analiz edilerek veriler dünyaya gönderilecek.

Ancak örneklerin tam olarak incelenmesi için uzun bir süre beklemek gerekecek. Zira örnekler gelecek görevlerde dünyaya getirilebilecek.