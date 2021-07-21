Baykar, Twitter hesabından Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) TCG Anadolu'da birlikte görev yapacağını duyurdu.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da "Bayraktar TB3", "MİUS", "TCG Anadolu" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketleri ile yaptığı paylaşımda, "Bizim de var bir hayalimiz..." sözlerini kullandı.

TCG Anadolu sınıfındaki gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek

Baykar, 17 Temmuz'da, içinde Muharip İnsansız Uçak Sistemi'ne (MİUS) ilişkin bazı ipuçlarının bulunduğu bir video paylaşarak, "Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin" sözlerini kullanmıştı.

Baykar, sosyal medya hesabından, dün sabah o hediyeyi açıklamıştı. Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini paylaşmıştı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, paylaştığı videoyla Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesini tanıttı. Projenin hayalini 12 yılı aşkın süredir kurduklarını söyleyen Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Akıncı'nin seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde çalışmalarımız MÜİS'e odaklandı. Halihazırda bu çalışmayı yürüten birkaç ülke var. İnsansız savaş uçaklarımızın aynı SİHA'larımızda olduğu gibi hava muharibi konseptini değiştireceği, gelecekte 5. nesil savaş uçaklarının yerini alacağı öngörülüyor. MÜİS projemizde aynen Bayraktar TB3'te olduğu gibi tümüyle öz kaynaklarımızla yürütüyoruz.

MİUS ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak. Sonraki prototipleri ise ses hızının üstüne çıkarak süpersonik kabiliyette olacak. Bir buçuk tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesi olacak. Hava Hava, hava yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radar ağız görünümüne sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek ve yine kanatlarında da mühimmat taşıyabilecek. Dünyada bu alanda geliştirilmiş diğer prototiplerden çok farklı büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak en önemli yönü ise TCG Anadolu sınıfındaki gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek olması.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

"Hedefimiz 2023'te bir üst prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek"

Katapult yardımı olmadan TCG Anadolu'dan kalkmasını hedefliyoruz. Yakalama kabloları ve kanca yardımıyla gemiye inebilecek. Hava aracımızın tasarımında yine dünyadaki diğer savaş uçaklarından ayıran diğer bir unsur yatay ve dikey kuyrukları. Önde bulunan yatay kuyrukları ve birçok insansız savaş uçağında bulunmayan dikey kuyrukları. Bu kontrol yüzeyleri sayesinde agresif manevra kabiliyetine sahip olacak. Böylelikle önleme, kaçınma ve yakın muharebe manevralarını geliştirdiğimiz yapay zeka bilgisayarları sayesinde otonom olarak yapabilecek. Farklı kabiliyete sahip MİUS'lar yapay zekayla donatılmış akıllı filo otonomisi sayesinde dost savaş uçaklarıyla görev yapabilecek.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Yine aynı akıllı filo otonomisi kabiliyeti sayesinde MÜİS daha yüksek kapasiteye sahip savaş uçaklarına karşı muharebe icra edebilecek. Hem insansız muharebenin tüm üstünlükleri hem de akıllı filo otonomisi ve maliyet etkinliğiyle hava muharebelerinde yeni bir çığır açacağını düşünüyorum. Hedefimiz 2023'te bir üst prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Daha önce ifade ettiği SİHA'larımızın dünyada yakaladığı başarının anahtarı olan bir hususu tekrar vurgulamak isterim. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp dünyanın gittiği yerde lider olmaya çalışmalıyız. "