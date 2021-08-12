ABD, Meksika, Brezilya, Şili, Kosta Rika, Peru, Kolombiya ve Panama'dan yetkililer, Orta ve Güney Amerika ülkelerinden Kuzey Amerika ülkelerine düzensiz göçmen akışının önlenmesi için alınacak tedbirleri düzenlenen telekonferansta ele aldı.

Toplantıda, Panama ve Kolombiya, Darien Boşluğu'ndan (Darien Gap) geçmesine izin verilen göçmen sayısını ağustosta günde 650, eylülde de günde 500 ile sınırlama kararı aldı.

Taraflar, sınırlamanın göçmenlerin can güvenliği açısından kritik olduğunu vurguladı.

Panamalı yetkililer, sınırdaki tehlikeli ormanlık bölgeden bu yıl şu ana kadar 50 bin düzensiz göçmenin geçtiğini, bunların yüzde 16'sının çocuk olduğunu tahmin ediyor.

Düzensiz göçmen sayısı şimdiden 2018'in 2 katını aşmış durumda.

Darien Boşluğu

Orman, bataklık ve dağlarla kaplı bir doğal hayatı koruma bölgesi olan Darien Boşluğu, göçmenlerin geçişi için oldukça tehlikeli bir güzergah.

Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Pan-Amerika kara yolunun kesildiği tek nokta olan açıklıktan ancak yaya olarak orman patikaları aracılığıyla geçilebiliyor.

Göçmenler, bataklığa saplanma ve vahşi hayvan saldırısı tehlikesi altında yolculuk ediyor.