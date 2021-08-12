Koronavirüsle başarılı şekilde mücadele eden ülkelerden biri olan Yeni Zelanda’da hükümet, atılacak normalleşme adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Jacinda Ardern, ülke genelinde aşılama çalışmalarının yıl sonu itibarıyla tamamlanmasını beklediklerini ve o tarihe kadar sınırların açılmayacağını söyledi.

Ardern, aşılamaların tamamlanmasıyla gelecek yılın ilk çeyreğinden itibaren Yeni Zelanda’nın uluslararası yolculara kapılarını açacağı bilgisini verdi.

Ülkede turizm önde gelen sektörler arasında

Hükümetin sınırların açılmasına ilişkin kararı, iş dünyasında memnuniyetle karşılandı.

Her yıl yaklaşık 3 milyon turiste ev sahipliği yapan ülkede, turizm önde gelen sektörler arasında yer alıyor.

İki doz arası süre uzatıldı

Bunun yanı sıra Başkan Ardern, Pfizer aşısının ilk dozu ile ikinci dozu arasındaki süreyi 3 haftadan 6 haftaya çıkaracaklarını duyurdu.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda’da bugüne kadar 2 bin 913 COVID-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.