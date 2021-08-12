ABD'nin Teksas eyaletindeki hastanelerin yönetimleri, eyalet milletvekillerini COVID-19 hastalarının sayısının yetişemeyecekleri kadar hızlı arttığı konusunda uyardı.

Eyalet Senatörü Lois Kolkhorst, Senato Sağlık ve İnsan Hizmetleri Komitesi başkanı R-Brenham, COVID-19 sebebiyle hastaneye yatanlarla ilgili hastane yöneticilerinden bilgi aldı.

Eyaletin en büyük hastanelerinden bazılarının yöneticileri, milletvekillerine yaptığı açıklamada, Teksas hastanelerinin bir felaketin eşiğinde olduğunu vurguladı.

Hızla artışa yetişmek zor görünüyor

Eyalette hastaneye yatışlar ayak uydurulamaycak hızla artıyor ve bu konuda bir şey yapmak için çok geç olabileceği belirtiliyor.

Harris Health System kurucusu Dr. Esmaeil Porsa, "Bu pandemiyi sona erdirebilecek tek şey daha fazla aşılama olsa da, bir felaketi önlemek için şimdi daha kararlı eylemlere ihtiyacımız var" dedi.

Dallas'taki Parkland Sağlık ve Hastane Sistemi baş tıbbi görevlisi Dr. Joseph Chang, “Şu anda bu kriz bizi gerçekten devam edemeyeceğimiz bir yere sürüklüyor” dedi.

Teksas hastanelerindeki COVID-19 hastalarının sayısı, başta aşısızlar nedeniyle ve bulaşıcı delta varyantının kontrolsüz yayılmasından dolayı pandeminin diğer noktalarından daha hızlı artıyor.