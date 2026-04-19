Dünya
AA 19.04.2026 15:56

Pakistanlı kaynaklar: İran ile müzakereler için ABD'li heyeti taşıyan 2 uçak İslamabad'a indi

Pakistanlı kaynaklar, ABD ile İran arasındaki ikinci tur müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan 2 uçağın İslamabad'a indiğini bildirdi.

Pakistanlı kaynaklar: İran ile müzakereler için ABD'li heyeti taşıyan 2 uçak İslamabad'a indi

İslamabad'daki yetkililer, Pakistan'da ABD ile İran heyetleri arasında pazartesi günü yapılması beklenen ikinci tur müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, ABD'li "öncü heyeti" taşıyan 2 uçağın, İslamabad'a indiğini belirtti.

Geo News kanalının haberine göre, polis yetkilileri, ABD ile İran arasındaki ikinci turu yapılacak müzakereler nedeniyle İslamabad'da yüksek güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.

Pakistan hükümet kaynakları, dün yaptığı açıklamada, ABD ve İran heyetlerinin "büyük olasılıkla pazartesi günü" İslamabad'da buluşabileceğini kaydetmişti.

Sıradaki Haber
Trump'tan "İran ile barış anlaşması olacak" mesajı
