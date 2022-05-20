Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 12:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pakistanlı fenomenin orman yaktığı iddia edildi
Pakistan'da bir sosyal medya fenomeni, orman yangını sırasında video çekip paylaştı. Tiktok'ta yayınlanan videodaki yangının fenomen tarafından çıkarıldığı iddia edildi. Tepkilerin ardından, video yayından kaldırıldı.
Pakistan’da 11 milyon takipçisi bulunan Humaira Asghar'ın TikTok hesabından paylaştığı video tepki çekti.
"Ben neredeysem, orada yangın çıkıyor" diye yazdı,yanan ormanın önünde poz verdiği videoyu paylaştı.
Asghar'ın, takipçi sayısını artırmak için başkent İslamabad'daki Ulusal Park'ta kasten orman yangını çıkardığı iddia edildi.
Tepkilerin ardından video, yayından kaldırıldı.
Etiketler: Pakistan TikTok Orman Yangını
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