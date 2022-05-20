Pakistan’da 11 milyon takipçisi bulunan Humaira Asghar'ın TikTok hesabından paylaştığı video tepki çekti.

"Ben neredeysem, orada yangın çıkıyor" diye yazdı,yanan ormanın önünde poz verdiği videoyu paylaştı.



Asghar'ın, takipçi sayısını artırmak için başkent İslamabad'daki Ulusal Park'ta kasten orman yangını çıkardığı iddia edildi.



Tepkilerin ardından video, yayından kaldırıldı.