Türkiye’nin önemli kurum ve kuruluşlarından temsilciler Talentfor BIZ kariyer etkinliklerinde gençlerle buluşuyor. Adres bu kez İngiltere’nin başkenti Londra olacak.



Genç yeteneklere staj ve istihdam olanakları tanıtılacak.Türk ve yabancı gençler kariyer etkinliklerinde gelecek planlarını kuracak.



Türkiye’nin dünyada isim yapan kurum, kuruluş ve şirketleri de iş ve staj başvurularıyla insan kaynağı portföyünü genişletecek.



"TalentforBIZ" bu yıl İngiltere dışında, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Özbekistan, Endonezya ve Malezya'da da düzenlenecek.



Etkinlik boyunca atölye, örnek olay çalışmaları, iş, staj mülakatları ve söyleşiler yapılacak.



Gençler Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin platformu ‘Yetenek Kapısı’ üzerinden kayıtlarını, iş-staj mülakatları ve özel etkinlik başvurularını gerçekleştirebilecek.



Londra’daki etkinliğe TRT, Anadolu Ajansı, Turkuvaz Medya Grubu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü gibi Türkiye’nin uluslararası alanda faaliyet gösteren birçok kurumundan temsilciler katılacak.