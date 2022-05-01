Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'ın kuzeyinde bir petrol deposunda yangın çıktı
[Fotoğraf:AA]
Nowshera bölgesinde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken 25 tanker kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Nowshera kentindeki bir petrol deposunda çıktı.
Alevler hızla yayıldı.
Bölgeye çevre illerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
150 petrol tankerinin bulunduğu alandaki 25 tanker kullanılamaz hale geldi.
Yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi.
Olayda can kaybı yaşanmazken, bir kişinin yaralandığı bildirildi.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
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