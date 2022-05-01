Yangın, Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Nowshera kentindeki bir petrol deposunda çıktı.

Alevler hızla yayıldı.



Bölgeye çevre illerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



150 petrol tankerinin bulunduğu alandaki 25 tanker kullanılamaz hale geldi.



Yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi.



Olayda can kaybı yaşanmazken, bir kişinin yaralandığı bildirildi.



Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.