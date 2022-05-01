1 Mayıs, Türkiye de dahil birçok ülkede resmi tatil olan Emek ve Dayanışma günü.

Bu özel günün başlangıcı ABD'de işçilerin hak arayışına dayanıyor.

1886 yılı ilkbaharında başta tekstil olmak üzere birçok sektörün merkezi olan Chicago'da işçiler eylem yaptı. Binlerce işçi uzun çalışma saatlerinin düşürülmesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için greve gitti.

Grevde kan döküldü

Grevin ardından sokaklar hareketlendi, gerginlik tırmandı.

4 Mayıs günü polislerin bulunduğu yerde bomba patladı, 6 polis hayatını kaybetti.

Bunun üzerine güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu onlarca işçi öldü.

Olaylardan sorumlu tutulan 4 işçi lideri idam edildi, yüzlerce işçi tutuklandı.

1889'da Paris'te toplanan İkinci Enternasyonal, işçilerin anısına Chicago'da protestoların başladığı gün olan 1 Mayıs'ı "Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü" ilan etti.

ABD 1 Mayıs'ı kabul etmiyor

ABD ise olayın üzerinden 136 yıl geçse de 1 Mayıs'ı İşçi Bayramı olarak kabul etmedi.

Ülkede "Emek Günü", 1 Mayıs yerine eylülün ilk pazartesi günü kutlanıyor; genelde tatil ve eğlence günü olarak değerlendiriliyor.

Kamera: Derviş Eray Çağlar