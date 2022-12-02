Afganistan'ın başkenti Kabil'de Pakistan Büyükelçiliğini gören bir binadan Büyükelçilik kampüsüne ateş açıldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda Pakistan'ın Kabil Misyon Şefi Maslahatgüzar Übeyd ur Rahman Nizamani'nin hedef alındığı belirtildi.

Güvenlik önlemlerinin artırılması istendi

Nizamani'nin sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan açıklamada, ancak saldırıyı önlemek için araya giren Büyükelçilik koruması Sepoy Israr Muhammed'in ağır yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Taliban yönetiminin güvenlik önlemlerini artırması istendi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak, olayın acil şekilde araştırılmasını istedi.

Saldırı kınandı

Şerif, Büyükelçilik korumasına acil şifa diledi.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi de yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Kabil'deki diplomatik misyonların güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceklerini" kaydetti.

Belhi, Taliban yönetiminin failleri en kısa sürede yakalayacağını ifade etti.