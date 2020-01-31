Konuyla ilgili açıklama Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayşe Faruki'den geldi.

Uçuşları ertelendiği için Çin'in Urumçi kentindeki havalimanında mahsur kalan Pakistanlıların yapılacak ilk uçuşla Pakistan'a getirileceğini kaydeden Faruki, iki ülke arasındaki tek sınır kapısı olan Hunjarab'ın faaliyete geçişinin de ertelendiğini söyledi.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaleti ile Çin'in Taşkurgan bölgesi arasında bulunan sınır kapısının normal şartlarda şubat ayında açılmasının planlandığını söyleyen Faruki, eyalet hükümetinin kararıyla açılışın nisan ayına ertelendiğini kaydetti.

İki ülke arasındaki tek kara sınır kapısı olan Hunjarab geçidi, bulunduğu 4 bin 700 metre yükseklikte yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kasım-şubat ayları arasında kapalı kalıyor.

PIA'dan açıklama

Pakistan'ın ulusal hava yolu şirketi PIA'den yapılan açıklamada da haftada 2 kere düzenlenen İslamabad-Pekin-Tokyo uçuşlarının 2 Şubat'a kadar durdurulduğu belirtildi.

Çin'den gelen gemilerde tarama

Karaçi Liman Başkanlığı ise limana başta Çin olmak üzere hastalığın görüldüğü ülkelerden gelen mürettebat ve konteynerlerin hastalık riskine karşı taranacağını duyurdu.

Liman Başkanı Tümamiral Cemil Ahtar, daha önce limanı terk etmesine izin verilen mürettebatın 2'nci bir emre kadar tarama sonucu verilecek izin belgeleriyle limandan çıkmalarına izin verileceğini ifade etti.