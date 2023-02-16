Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da yolcu treninde patlama: 1 ölü
[Fotograf: İHA]
Pakistan'ın Pencap eyaletinde yolcu treninde meydana gelen patlamada bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Çiçavatni Bölge Emniyet Müdürü Mian Mahbub, Kuetta’dan Peşaver’e giden yolcu treninde Çiçavatni Tren İstasyonu’nda patlama meydana geldiğini söyledi.
Mahbub, patlama sonucu 1 kadının öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını ifade ederek patlamanın sebebinin araştırıldığını kaydetti.
Patlamanın neden kaynaklandığının belirlenmesi için bölgeye sevk edilen terörle mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Pakistan
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