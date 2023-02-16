Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 12:50Son Güncelleme: Kaynak: Sciencealert
Nörologlar en genç Alzheimer hastasını teşhis etti
[Temsili fotoğraf: Getty Images]
Çin'deki bir hafıza kliniğinde nörologlar, 19 yaşındaki bir kişiye Alzheimer teşhisi koydu.
Söz konusu genç erkek, 17 yaşında hafıza kaybı yaşamaya başladı ve bilişsel kayıplar zaman geçtikçe arttı.
Hastanın beyninin görüntülenmesi, hafızayla ilgili olan "hipokampus"ta küçülme olduğunu ortaya koydu. Öte yandan beyin-omurilik sıvısından alınan örnek de hastalığa işaret etti.
Bununla birlikte, gencin ailesinin hastalık geçmişinde Alzheimer ya da bunamanın olmadığı açıklandı.
Çin'deki bu yeni teşhisten önce, en genç Alzheimer hastasının 21 yaşında olduğu bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Alzheimer
Son Haberler
- 13:32
- 13:30
- 13:30
- 13:26
- 13:05
Sıradaki Haber
Azerbaycanlı uzman, gelişmiş görüntüleme cihazıyla 14 kişinin enkazdan kurtarılmasını sağladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz