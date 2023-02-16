Depremde hasar alan ve kullanım dışı olan Türkoğlu Devlet Hastanesi bahçesinde kurulan hastane, Sivas UMKE sağlık tesisi ile entegre şekilde hizmet veriyor.

Hastanenin sorumlusu Uzman Hemşire Yüzbaşı Katy Hook, depremin hemen ardından harekete geçtiklerini ve üç gün içerisinde askeri hastaneyi toparlayıp, altıncı günde Türkiye'ye ulaşarak hastane kurulumuna başladıklarını söyledi.

Kurulumun tamamlanmasının ardından hasta kabulüne başladıklarını anlatan Hook, 22'si sağlık personeli olmak üzere 100 kişilik ekiple çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

"Daha önce böyle birşey görmemiştik"

Yüzbaşı Hook, ekibin 70'inin Kara Kuvvetleri'nden, 30'unun da Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda tüm ekibimizle birlikte buradayız. 5 adet uzmanımız var. Yoğun bakım için doktor hemşiremiz, laboratuvar için doktorumuz var. Bir bilim adamımız var. Sadece bu çadırda görevli 22 kişi var. Hastanede majör travmalar için bir ekibimiz var. Cerrahi ekibimiz, yoğun bakım hizmetimiz ve ameliyat masamız var. Toplamda 22 adet yatak var. 1 adet cerrahi odamız var. Yoğun bakımda da iki yatağımız var. Burada tüm birimler ile hep beraber çalışıyoruz. Biz buraya Türk yetkililere yardımcı olmak için geldik ve onlarla birlik içerisindeyiz. Onlardan bilgi alıp hangi tıbbi ihtiyaçların olduğunu, bizden hangi tıbbi ihtiyaçları karşılamamızı istediklerini öğreniyoruz. Üzerlerindeki bu zor zamandaki yükü alabilmek ve rahatlatabilmeyi gerçekten çok istiyoruz."

Kentte gördüklerinin şoke edici olduğunu anlatan Yüzbaşı Hook, "Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Sosyal medyada ve medyada gördüklerimiz dehşet verici. Birleşik Krallıkta, burada kullanabileceğimiz bir tesisimizin olduğunu bilmek, yardım edebilmek, Türk meslektaşlarımıza yardım edebildiğimizi bilmek bizi mutlu ediyor." diye konuştu.