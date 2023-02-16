"Asrın felaketi"nden etkilenen bölgedeki yaraların sarılması için dünyanın dört bir yanında dayanışma ve yardımlaşma kampanyaları düzenlenmeye devam ediyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria genelindeki camilerde de cuma hutbelerinde Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım çağrıları yapıldı.

Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yaşayan Saafin ailesi, hutbedeki çağrıya karşılık tekstil fabrikalarında kış koşullarına uygun üretim yaparak depremzedelere yardım etme kararı aldı.

2 bin uyku tulumu hazır, 20 bin daha üretiliyor

Fabrika Müdürü Raid Saafin, deprem felaketinden çok etkilendiklerini ve yapılan çağrıyla depremzedelere ne şekilde yardım edebilecekleri konusunda Filistinli bakanlıklar ve diğer kurumlarla iletişime geçtiklerini söyledi.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu ile temas sonucunda kış şartlarına uygun uyku tulumu ihtiyacını karşılamaya karar verdiklerini aktaran Saafin, yaklaşık 110 çalışanı bulunan fabrikanın "iş kıyafetleri, askeri üniforma, ev tekstili gibi" tüm siparişlerini askıya alarak tam kapasite depremzedeler için uyku tulumu üretimine başladığını belirtti.

Saafin, bu kapsamda Filistin Ulusal Güvenlik Gücü ve kendi fabrikalarının bağışı biner adet olmak üzere toplam 2 bin uyku tulumunu birkaç gün içinde hazırladıklarını söyledi.

Saafin ayrıca Filistinli iş adamları, El Halil Ticaret Odası ve Filistin Vakıflar Bakanlığı ile deprem bölgelerine gönderilmek üzere 100 bin kış şartlarına uygun uyku tulumu üretilmesi için görüşmeler yaptıklarını kaydetti.