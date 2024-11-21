Pakistan'da yolcu minibüslerine yönelik silahlı saldırıda 38 kişi öldü

Dawn gazetesinin haberine göre polis memuru Kaleem Shah, silahlı birkaç kişinin Paraçinar'dan Peşaver şehrine doğru giden ve Şii Müslümanları taşıyan minibüslere ateş açtığını bildirdi.

Yaralıların kaldırıldığı hastanedeki doktor Gayur Hüseyin, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini belirtti.

Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de saldırıda en az 38 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, saldırıyı kınayarak, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Hayber Pahtunhva Yönetimi Sözcüsü Muhammed Ali Saif, konvoyda yaklaşık 200 aracın bulunduğunu belirterek, saldırganların ilk önce polislere ateş açtığını ifade etti.

Saif, saldırıya ilişkin araştırmaların sürdüğünü kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak saldırganların tespit edilmesi ve yargılanması talimatı verdi.

Hayber-Pahtunhva eyaleti Başbakanı Ali Amin Gandapur da saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardım yapılacağını duyurdu.

Pakistan'da terör saldırıları

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıklıkla terör saldırıları yaşanıyor.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtirken, Afganistan iddiaları reddediyor.

Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver şehrine 218 kilometre uzaklıkta olan Kurram bölgesi, sık sık aşiret ve mezhepler arası çatışmalara sahne oluyor.

Kurram'ın Paraçinar ilçesi, Pakistan'da Şii nüfusun baskın olduğu birkaç yerleşim yeri arasında bulunuyor.