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Dünya
AA 21.11.2024 12:54

İzlanda'daki yanardağ son bir yılda yedinci kez patladı

İzlanda'nın güneybatısında Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağ bu yıl 7. defa patladı.

İzlanda'daki yanardağ son bir yılda yedinci kez patladı
[Fotograf: Reuters]

İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağda dün yeniden patlama yaşandı.

Şiddeti ağustostakinden daha düşük olan patlamanın ardından yanardağ etrafında 3 kilometre uzunlukta bir çatlağın oluştuğu kaydedilen açıklamada, olayın havayolları için tehdit oluşturmadığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, Grindavik kenti de dahil bazı bölgelerdeki gaz emisyonları konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan, bölgedeki yaklaşık 50 konut sakini tahliye edildi.

Söz konusu patlamanın bir sene içinde bölgedeki 7. volkanik faaliyet olduğu belirtiliyor.

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