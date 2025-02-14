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Dünya
AA 14.02.2025 11:04

Pakistan'da meydana gelen patlamada 10 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, maden işçilerini taşıyan bir kamyonda meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Pakistan'da meydana gelen patlamada 10 kişi öldü

Dawn gazetesinin emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, Harnai ilçesinin Shahrag bölgesindeki kömür madenleri bölgesinde maden işçilerini taşıyan bir kamyonda patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yetkililer, olayın yola döşenen bir patlayıcının infilak ettirilmesi nedeniyle yaşandığını değerlendirdiklerini kaydetti.

Belucistan eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti, yaptığı açıklamada, olayın terör saldırısı olduğunu bildirdi.

Can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getiren Bugti, "terör belasının" kökünü kazıma sözü verdi.

Bugti, "Masum vatandaşları hedef alan teröristler, affedilmeyi hak etmiyor. Bu olaya karışan teröristler, en kısa zamanda adalete teslim edilecektir." ifadelerini kullandı.

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