Çernobil Nükleer Santrali'ne Rus İHA saldırısı düzenlendi

İlk değerlendirmelere göre hasarın ciddi olduğu kaydedilen açıklamada, saldırı sonrası yapının hasar gördüğü ancak yangının söndürüldüğü ve radyasyon seviyesinde artış tespit edilmediği belirtildi.

Açıklamada Rusya'nın nükleer tesisleri hedef alan saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiği ifade edildi.

Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece, yüksek patlayıcı başlıklı bir Rus saldırı uçağı, Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4. güç ünitesinde dünyayı radyasyondan koruyan sığınağı vurdu.

Bu sığınak Ukrayna tarafından Avrupa ve dünyadaki diğer ülkelerle birlikte, Amerika ile birlikte inşa edildi.

Dünyada bu tür yerlere saldıran, nükleer santralleri işgal eden ve sonuçları hiç düşünmeden savaş açan tek ülke bugünün Rusya'sıdır. Bu, tüm dünya için bir terör tehdididir.

Çernobil Nükleer Santrali'ndeki sığınak bu drone tarafından hasar gördü. Yangın söndürüldü. Şu an itibariyle radyasyon seviyeleri artmadı ve sürekli izleniyor.

İlk değerlendirmelere göre sığınaktaki hasar önemli.

Rusya her gece Ukrayna'nın altyapısına ve şehirlerine bu tür saldırılar düzenliyor. Rusya ordusunu genişletmeye devam ediyor ve dengesiz, insanlık karşıtı devlet söyleminde hiçbir değişiklik göstermiyor.

Bu, Putin'in kesinlikle müzakerelere hazırlanmadığı anlamına geliyor - dünyayı aldatmaya devam etmeye hazırlanıyor. Bu yüzden hayata değer veren herkesin birleşik baskısı olmalı - saldırgana baskı. Rusya eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır."

Çernobil'de 1986'da meydana gelen nükleer faciada, 31 kişi ölmüştü. Faciada 200 bin kişi doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne neden olmuştu.