Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 01:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Pakistan'da kazanın ardından yangın çıktı: 10 ölü, 7 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Pakistan’ın Pencap eyaletinde seyir halindeki yolcu minibüsü, bir kamyonun arkadan çarpması sonucu yangın çıktı. 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Pakistan’ın Pencap eyaletinde yer alan Gujranwala kentinde seyir halindeki yolcu minibüsüne arkadan bir kamyonun çarpması sonucu patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından yangın çıkan minibüs kısa sürede alev topuna dönerken, kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.
Yaralıların sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: İHA]
Yetkililer, minibüsün Ravalpindi'den Gujranwala’ya geldiğini, kamyonun çarpması ile araçtaki gaz tüpünün patladığını aktardı.
Etiketler: Pakistan Trafik Kazası Yangın
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