Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü
[Fotoğraf: AA]
Yunanistan’nın Zakinthos Adası’nda orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan uçak düştü. Uçağın pilotunun sağ kurtulduğu açıklandı.
Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kefalonya Adası’ndan Zakinthos’daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için gönderilen 2 Petzetel tipi uçaktan birinin Lagopodo-Maherado bölgesinde düştüğü bilgisi paylaşıldı.
Yunanistan’da yangın söndürme çalışmalarına katılan bir uçak düştü. Uçağın pilotu sağ olarak kurtarıldı.https://t.co/kdBmmZ10aA pic.twitter.com/RUZYSTsVBn— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 8, 2021
Sağ kurtulan pilotun kaza yerinden itfaiye ekiplerince uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, yetkili makamlarca uçağın düşme sebebine ilişkin araştırma başlatıldığı kaydedildi.
Etiketler: Orman Yangını Yunanistan
Son Haberler
- 00:17
- 21:36
- 20:42
- 20:50
- 20:10
Sıradaki Haber
Filistin'de idari tutukluluk karşıtı kampanya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz