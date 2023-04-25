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Dünya
AA 25.04.2023 06:09

Pakistan'da karakola bombalı saldırı: 8 polis öldü

Pakistan'ın Svat bölgesinde bir karakolu hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 polisin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistan'da karakola bombalı saldırı: 8 polis öldü

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Svat bölgesinde düzenlenen saldırıda Pakistan Terörle Mücadele Birimi (CTD) hedef alındı.

Bombalı saldırıda iki patlamanın yaşandığı ve karakol binasının tamamen yıkıldığı kaydedildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 polisin hayatını kaybettiği, 57 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yerel basına açıklamalarda bulunan bir polis yetkilisi, olayın intihar saldırısı olduğunu söyledi.

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