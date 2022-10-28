Ulusal basındaki haberlere göre, Han, beraberindeki binlerce destekçisiyle Lahor’daki Özgürlük Meydanı'nda bir araya geldi.

Han’ın destekçileri, “ithal hükümetin kabul edilemeyeceğini” belirterek, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Burada partililerine seslenen Han, bu yürüyüşün ülkeyi "yağmacılardan ve hırsızlardan" korumak için yapıldığını ifade ederek, provokasyonlara rağmen destekçilerinden barışçıl olmalarını istedi.

[Fotoğraf: AFP]

Öte yandan, farklı şehir ve bölgelerden Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Partisi destekçileri de başkent İslamabad’a doğru harekete geçti.

Beraberindeki göstericilerle 4 Kasım’da başkente varması planlanan Han'ın başkentte oturma eylemi düzenleyip düzenlemeyeceği veya ne kadar süre İslamabad’da kalacağı belirsizliğini koruyor.

Han, koalisyon hükümetinin erken seçimleri ilan etmediği gerekçesiyle yürüyüşe başladığını açıklamıştı.