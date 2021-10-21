Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da içecek fabrikasında patlama
Pakistan'ın Lahor şehrinde bulunan bir içecek fabrikasında patlama meydana geldi.
2 kişinin hayatını kaybettiği patlamada çok sayıda kişi yaralandı.
Patlamanın şiddeti, fabrikanın yanı sıra çevredeki binaları da olumsuz etkiledi.
Kurtarma görevlileri fabrikanın enkazı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Pakistan
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