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Dünya
AA 20.11.2024 15:12

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın yolsuzluk davasında kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi

Pakistan'da yüksek mahkeme, eski Başbakan İmran Han'ın tutuklu yargılandığı yolsuzluk davasından kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın yolsuzluk davasında kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi

Dawn gazetesinin haberine göre, mahkeme, yolsuzluk davasından yargılanan Han'ın kefalet talebini görüştü.

İslamabad Yüksek Mahkemesi (IHC), başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve bu hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandığı davada tutuklu bulunan Han'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Eski Başbakan Han'ın eşi Büşra Bibi, ekimde, hakkındaki yolsuzluk davasında kefaletle serbest bırakılması kararının ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmişti.

Han ve Bibi, 31 Ocak'ta, Han'ın başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerle ilgili yolsuzluk davasında suçlu bulunarak 14'er yıl hapis cezasına mahkum edilmiş ancak nisanda mahkumiyetleri askıya alınmıştı.

Yargılandığı yolsuzluk davasında verilen tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilen Han, çeşitli suçlardan yargılandığı davalar sebebiyle 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.

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