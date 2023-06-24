Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 1 polis öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan’ın Turbat bölgesinde kadın intihar bombacısı “Commissioner Road” noktasında saldırı düzenledi.

İntihar saldırısında 1 polis yaşamını yitirdi, 1 polis yaralandı.

Olayda, bölgedeki güvenlik aracı da hasar aldı.

Yetkililer, saldırının kimi hedeflediğinin henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Terör saldırıları arttı

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmiş, Belucistan'da 6 Mart'taki intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Belucistan'ın Zhob bölgesinde Cemaat-i İslami Partisi Lideri Siracül Hak'ın konvoyuna 19 Mayıs'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak'ın intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu ve saldırganın öldüğünü açıklamıştı.