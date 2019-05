Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'nın Peştunabad bölgesinde yaşanan olayla ilgili yerel medyaya hastane ve polis kaynaklarından yansıyan bilgiye göre, patlama namaz sırasında caminin içinde gerçekleşti.

Rehmania Camii içinde yaşanan patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre iki kişinin öldüğü, 3'ü ağır en az 15 kişinin ise yaralandığı belirtilirken, namaz esnasında içeride en az 40 kişinin olduğu ifade edildi.

Saldırıyı sosyal medyada paylaştığı mesajla kınayan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, "Kuetta'da kötü güçler tarafından yapılan başka bir kötülük daha. Ramazanda bile camide ibadet eden masumları hedef aldılar" ifadelerini kullandı.

Another nefarious act by Evil forces in Quetta. Even in Ramadan they choose to target civilians praying in a Masjid. It is so painful & astonishing to see that evil forces are targeting innocent civilians. Our resilience will not be shaken by such coward acts ever Inn Shaa Allah.