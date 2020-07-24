Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede görülen 1209 yeni COVID-19 vakası ile birlikte toplam vaka sayısının 270 bin 400’e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 54 kişinin yaşamını yitirdiği, salgın dolayısıyla şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayınının 5 bin 763’e yükseldiği kaydedildi.

Şimdiye kadar 1 milyon 820 binin üzerinde COVID-19 testinin yapıldığı Pakistan’da sadece haziran ayında 130 binin üzerinde COVID-19 vakasına rastlanmıştı.

Ülkede hastalığa yakalanıp tedavi edilenlerin sayısı 219 bin 783’e ulaştı.