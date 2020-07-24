Haber Giriş: Kaynak: AA
Pakistan’da COVID-19 vakası sayısı 270 bini aştı
Pakistan’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası sayısı 270 bini aştı.
Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede görülen 1209 yeni COVID-19 vakası ile birlikte toplam vaka sayısının 270 bin 400’e çıktığı belirtildi.
Açıklamada, son 24 saatte 54 kişinin yaşamını yitirdiği, salgın dolayısıyla şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayınının 5 bin 763’e yükseldiği kaydedildi.
Şimdiye kadar 1 milyon 820 binin üzerinde COVID-19 testinin yapıldığı Pakistan’da sadece haziran ayında 130 binin üzerinde COVID-19 vakasına rastlanmıştı.
Ülkede hastalığa yakalanıp tedavi edilenlerin sayısı 219 bin 783’e ulaştı.
Etiketler: Pakistan koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 15:21
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