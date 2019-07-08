Pakistan medyasında yer alan haberde, ülkenin Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yaşayan 4 çocuğun çocuk felci teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Özellikle hastalığın en çok görüldüğü Hayber Pahtunhva'nın Bannu bölgesinde yaşayan 2 çocukla birlikte Bannu'da bu yıl çocuk felci tanısı konan hasta sayısı 16'ya yükseldi.

Son açıklanan dört çocuk felci vakasıyla birlikte sayı 2019'da Hayber Pahtunhva eyaletinin tamamında 33'e, ülke genelinde ise 41'e yükseldi. Ülkede bu sayı geçen yıl 12, 2017'de ise 8 olarak açıklanmıştı.

Pakistan, Afganistan'la birlikte çocuk felcinin en az ihbar edildiği ülkeler arasında yer alıyor. Hastalık özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda görülse de Pakistan'da bu yıl 12 yaşındaki çocuklarda da görüldü.

Ülkede 1994'te başlatılan kampanyayla 20 bin olan çocuk felci sayısı çift hanelere düşse de hala ulaşılması güç alanlarda gerekli aşının ulaştırılamadığı çocuklar bulunuyor.

Kaynak: AA