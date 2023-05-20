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Dünya
AA 20.05.2023 20:44

Pakistan'da çatışmada 3 asker öldü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti, 1 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan'da çatışmada 3 asker öldü
[Fotograf: AA]

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, militanların Belucistan’a bağlı Zarghun bölgesinde güvenlik noktasına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 3 askerin yaşamını yitirdiği, 1 militanın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığı ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti. Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Dün, Belucistan'ın Zhob bölgesinde Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak’ın konvoyuna, intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak’ın intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu, saldırganın öldüğünü kaydetmişti.

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