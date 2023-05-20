Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.05.2023 19:00

Macron ve Zelenskiy, Hiroşima'da görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Japonya'nın Hiroşima kentinde bir araya geldi.

Macron ve Zelenskiy, Hiroşima'da görüştü
[Fotoğraf: Emmanuel Macron/Twitter]

Macron, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin video paylaştı.

Görüşmede Macron, Zelenskiy'ye G7 Zirvesi'ne gelmeden Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Macron, burada bulunmasının Zelenskiy'nin G7 ülkelerinin liderleriyle konuşması için eşsiz bir fırsat olduğunu dile getirerek, ayrıca bu vesileyle Ukrayna Devlet Başkanı'nın zirvede güney yarım küre ülkelerinin liderleriyle de görüşebileceğine işaret etti.

Zelenskiy'nin zirveye katılmasının Ukrayna için "oyun değiştirici" olabileceğine değinen Macron, Ukrayna-Rusya savaşının başından bu yana Fransa'nın Ukrayna'yla omuz omuza olduğunu dile getirdi.

Zelenskiy, destekleri için Macron'a teşekkür etti.

"Fransa'nın savaş uçağı konusunda verdiği destek önemli"

Zelenskiy ise görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Fransa'nın savaş uçağı konusunda verdiği destek ve Ukraynalı pilotların yetiştirilmesine yönelik eğitim misyonuna katılımının önemli" olduğunu kaydetti.

Görüşmede, "Ukrayna Barış Formülü"nü uygulamanın ve mümkün olduğu kadar çok ülkeyi buna dahil etmenin önceliğini vurguladığına işaret eden Zelenskiy, Arap Birliği zirvesinde yapılan verimli ziyaret hakkında da bilgi verdiğini ifade etti.

ETİKETLER
Emmanuel Macron Vladimir Zelenskiy Fransa Ukrayna
Sıradaki Haber
BM Genel Sekreteri Guterres: Nükleer silahsız bir dünya mümkün
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:02
Duvarda asılı kalan kediyi otobüs şoförü kurtardı
19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kazandığımız yerde herkes kazanır, kimse kaybetmez
19:15
'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
19:10
Göç İdaresi: 2023'te 93 bin 148 düzensiz göçmenin girişi engellenmiştir
18:56
BM Genel Sekreteri Guterres: Nükleer silahsız bir dünya mümkün
18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle buluşmasına ilişkin paylaşım
Yalova'da hastanenin duvarlarını güzel sanatlar lisesi öğrencileri renklendiriyor
Yalova'da hastanenin duvarlarını güzel sanatlar lisesi öğrencileri renklendiriyor
FOTO FOKUS
Duvarda asılı kalan kediyi otobüs şoförü kurtardı
Duvarda asılı kalan kediyi otobüs şoförü kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ