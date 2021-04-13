Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da bombalı saldırı: 12 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şehit polisler için tertip edilen futbol maçına yönelik bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.
Yetkililer, Hub ilinin Allahabad kasabasında bir futbol maçı sırasında patlama meydana geldiğini belirtti.
Futbol sahasına el yapımı patlayıcı yerleştirildiğini aktaran yetkililer, patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 12 kişinin yaralandığını açıkladı.
Öte yandan yetkililer, söz konusu maçın, şehit polisler için düzenlenen bir turnuvanın final karşılaşması olduğunu kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Pakistan
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