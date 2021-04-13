Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM Genel Sekreteri Guterres'ten ramazan mesajı
[Fotoğraf: AA Arşi]
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müslümanların ramazanını kutladı.
Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ramazandaki dayanışma, merhamet ve şefkatin herkese ilham olmasını istedi.
Müslüman toplumunun ramazanını kutlayan Guterres, hayırlı ramazanlar dileğinde bulundu.
Best wishes to those celebrating Ramadan.— António Guterres (@antonioguterres) April 12, 2021
May the #Ramadan lessons of solidarity, compassion & mercy be an inspiration to all of us – now more than ever.
Ramadan Kareem! pic.twitter.com/7n9mfxnymH
Etiketler: Ramazan Ayı Birleşmiş Milletler
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