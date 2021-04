Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ramazandaki dayanışma, merhamet ve şefkatin herkese ilham olmasını istedi.

Müslüman toplumunun ramazanını kutlayan Guterres, hayırlı ramazanlar dileğinde bulundu.

Best wishes to those celebrating Ramadan.



May the #Ramadan lessons of solidarity, compassion & mercy be an inspiration to all of us – now more than ever.



Ramadan Kareem! pic.twitter.com/7n9mfxnymH