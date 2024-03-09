Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.03.2024 19:45

Pakistan'da Asıf Ali Zerdari ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi

Pakistan Ulusal Meclisi, Pakistan Senatosu ve 4 eyalet meclisinde yapılan oylamada, Pakistan Halk Partisi (PPP) ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ortak adayı Asıf Ali Zerdari yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Pakistan'da Asıf Ali Zerdari ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi
[Fotoğraf: Depophotos]

The News International'ın haberine göre, 8 Şubat'taki ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimlerinin ardından cumhurbaşkanı seçimi yapıldı.

Seçimde, PPP ve PML-N ortak adayı, 2008-2013 döneminde cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Asıf Ali Zerdari resmi olmayan sonuçlara göre ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı seçiminde Zerdari'nin rakibi olan Sünni İttihad Konseyinin adayı ve Pahtunhva Milli Avami Partisi (PKMAP) lideri Mahmud Achakzai, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) tarafından da destekleniyordu.

Asıf Ali Zerdari kimdir?

"Pakistan'ı ve Müslüman bir ülkeyi yöneten ilk kadın" olarak 1988'de tarihe geçen ancak 27 Aralık 2007'de silahlı bir intihar bombacısının saldırısı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Benazir Butto'nun eşi olan Asıf Ali Zerdari, 1955'te Karaçi'de nüfuzlu bir aileye doğdu.

Zerdari, 2008-2013 yıllarında Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Pakistan'daki seçimler

Pakistan'da Ulusal Meclis ve Eyalet Meclisleri için 8 Şubat’ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı PML-N ise ikinci sırada tamamlamıştı.

Ardından 3 Mart'ta PML-N Başkanı Şahbaz Şerif'in, 201 oy alarak ikinci kez Başbakan seçildiği duyurulmuştu.

PTI, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çok sayıda seçim bölgesinde oyların çalındığını ve rakip partilerin adaylarına kaydırıldığını iddia ediyor. Bazı siyasi partiler de oylarının çalındığını savunuyor.

ETİKETLER
Pakistan
Sıradaki Haber
Kassam Tugayları İsrail'in saldırısında ölen 4 esirin kimliğini açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:09
7 Ekim'den beri Batı Şeria'da 7 bin 505 Filistinli gözaltına alındı
21:11
ATV kazasında kaçan sürücünün arkadaşlarının ifadelerine ulaşıldı
20:26
Gazze'de açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı 25'e yükseldi
21:14
Bakan Yerlikaya: 9 ayda 782 terörist etkisiz hale getirildi
20:14
Gazze'de ramazan heyecanı
19:57
Türkiye ve Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ortak eğitim görevi
Yozgat'ta kar yağışı
Yozgat'ta kar yağışı
FOTO FOKUS
Hırsız ev sahibine böyle yakalandı
Hırsız ev sahibine böyle yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ