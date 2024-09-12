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Dünya
AA 12.09.2024 08:30

Pakistan'da 6'ncı maymun çiçeği vakası tespit edildi

Pakistan'da tespit edilen maymun çiçeği virüsü vaka sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.

Pakistan'da 6'ncı maymun çiçeği vakası tespit edildi

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dir ilçesinde yaşayan ve yakın zamanda bir Orta Doğu ülkesinden dönen kişide maymun çiçeği (mpox) virüsünün tespit edildiği kaydedildi.

Bu kişinin Peşaver Havaalanı'nda yapılan sağlık taraması sonucunun pozitif çıkmasıyla karantina altına alındığı aktarıldı.

Pakistan'da tespit edilen 6 vakanın da ülke dışından gelen kişilerde tespit edildiği belirtildi.

Maymun çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

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Maymun Çiçeği Pakistan
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