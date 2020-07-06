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Pakistan Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Pakistan Sağlık Bakanı Zafar Mirza, koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Mirza, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, tavsiyeler doğrultusunda kendini evde izole ettiğini ve gerekli tedbirleri aldığını belirtti.
Hastalık belirtilerinin hafif olduğunu ifade eden Mirza, "Meslektaşlarım, iyi çalışmaya devam edin. Büyük bir fark yaratıyorsunuz ve ben sizinle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Worldometer internet sitesindeki verilere göre, Pakistan'da koronavirüs nedeniyle 4 bin 762 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 231 bin 818.
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