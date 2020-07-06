Avustralya'nın Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletteki COVID-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları ve yeni vakalardaki artışla ilgili açıklama yaptı.

Başbakan Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da son 24 saatte yapılan testlerde 127 kişinin daha COVID-19'a yakalandığını ve virüse yakalanan 60 ve 90'lı yaşlardaki 2 erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşanan can kaybıyla eyalette COVID-19'dan ölenlerin sayısı 22'ye, Avustralya genelinde 106'ya yükseldi.

Bugün kaydedilen 127 yeni vakanın virüsteki artışın sürdüğünü gösterdiğini belirten Başbakan Andrews, COVID-19'un görülmeye başladığından itibaren eyalette 950 binden fazla kişiye test yapıldığını ve bugün itibariyle aktif vaka sayısının 645'e yükseldiğini söyledi.

Toplu konutlardaki yasak uzayabilir

Başbakan Andrews, Melbourne'da virüsün yayıldığı tespit edildikten sonra karantinaya alınan yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı devlete ait 9 apartmandan oluşan toplu konutlardaki 5 günlük evden çıkma yasağının uzayabileceğini söyledi.

Eyaletteki 127 vakadan 16'sının söz konusu apartmanlarda olduğunu açıklayan Andrews, bugüne kadar 53 kişinin virüse yakalandığı apartmanlardaki yasağın 14 güne çıkabileceğini duyurdu.

Yeterli süre verilmeden evden çıkış yasağı getirilen apartmanlara yönelik uygulama Avustralya kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Kentte 12 farklı posta koduyla "sıcak bölgeler" olarak tanımlanan virüsün yoğun olarak görüldüğü 38 semtte "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya işe gitmek, bakım sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkılması yasaklanmış durumda.

Eyalet sınırları kapatılacak

Victoria eyaletindeki COVID-19 vakalarındaki artışın sürmesi üzerine Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve NSW Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian ile istişare yaptıklarını, NSW-Victoria sınırlarının yarın gece yarısından itibaren kapatılacağını açıkladı.

Eyalette virüse karşı mücadele veren birimlerin görevlerine konsantre olması için sınır kapatılmasının NSW tarafından denetleneceğini dile getiren Andrews, "Yapılacak en iyi şeyin sınırı kapatmak olduğunu kabul ettik. Geniş anlamda virüsün yayılmasını durdurmak için bize yardımcı olacağını düşündüğüm önlemlerden biri" sözlerini kullandı.

Avustralya'da COVID-19'un yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında diğer eyalet ve bölgeler sınırlarını kapatmış ancak NWS ve Victoria Başbakanları sınırların kapatılmasına gerek olmadığını savunmuştu.

Yarın gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek yasakların ne zaman sona ereceği hakkında tarih verilmedi ancak çalışma ve tıbbi yardım gibi zorunlu hallerde yetkililerden izin alınması kaydıyla, eyaletler arası geçişe izin verileceği belirtildi.

COVID-19'dan 106 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 2 milyon 713 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse yakalanan 8 bin 583 kişiden 7 bin 399'unun iyileştiği kaydedildi.