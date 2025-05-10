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Dünya
TRT Haber 10.05.2025 05:32

Pakistan ordusu Hindistan'a misilleme yaptı

Hindistan, savaş uçakları ve havadan karaya füzelerle Pakistan'a saldırdı. Pakistan ordusu da, Hindistan'a misilleme yaptı. Askeri kaynaklar, dört askeri üssün hedef alındığını kaydetti.

Pakistan ordusu Hindistan'a misilleme yaptı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Pakistan Ordusu, Hindistan'ın saldırılarında 3 askeri üssü hedef aldığını açıkladı. Saldırılarda savaş uçakları kullanıldı.

Pakistan hava kuvvetlerinin saldırılardan etkilenmediği bilgisi paylaşıldı. Füzelerin büyük kısmının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Pakistan, Hindistan'dan atılan 5 füzenin Pencap'ı hedef aldığını açıkladı
Pakistan, Hindistan'dan atılan 5 füzenin Pencap'ı hedef aldığını açıkladı

İmha edilemeyenlerin ise hedefleri vuramadığı vurgulandı.

Saldırıda kullanılan füzelerin elektronik imzalarına sahip olduklarını söyleyen Ordu sözcüsü, "Füzelerin nereden geldiğini biliyoruz" dedi.

Pakistan hava sahasının tüm uçuşlara yaklaşık 9 saat boyunca kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Hindistan'a bu saldırıların cevabı verilecek denildi.

Hindistan'a ait 4 askeri üs hedef alındı

Pakistan devlet televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre beklenen misilleme saldırısı yapıldı.

Pakistan askeri kaynakları Hindistan'a ait 4 askeri üssün hedef alındığını söyledi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmanın çözüme kavuşturulması için çabalar da sürüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD yönetiminin bu meselenin mümkün olan en kısa sürede çözülmesini istediğini belirtti.

"Bakan Rubio, her iki ülkenin liderleriyle de sürekli iletişim halinde, bu çatışmayı çözüme kavuşturmaya çalışıyor" diye konuştu.

G7 ülkeleri de bölgedeki gerilime dair açıklamalarda bulundu. İki ülkeye de gerilimi düşürme çağrısı yapıldı.

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