Pakistan ordusu Hindistan'a misilleme yaptı

Pakistan Ordusu, Hindistan'ın saldırılarında 3 askeri üssü hedef aldığını açıkladı. Saldırılarda savaş uçakları kullanıldı.

Pakistan hava kuvvetlerinin saldırılardan etkilenmediği bilgisi paylaşıldı. Füzelerin büyük kısmının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

İmha edilemeyenlerin ise hedefleri vuramadığı vurgulandı.

Saldırıda kullanılan füzelerin elektronik imzalarına sahip olduklarını söyleyen Ordu sözcüsü, "Füzelerin nereden geldiğini biliyoruz" dedi.

Pakistan hava sahasının tüm uçuşlara yaklaşık 9 saat boyunca kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Hindistan'a bu saldırıların cevabı verilecek denildi.

Hindistan'a ait 4 askeri üs hedef alındı

Pakistan devlet televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre beklenen misilleme saldırısı yapıldı.

Pakistan askeri kaynakları Hindistan'a ait 4 askeri üssün hedef alındığını söyledi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmanın çözüme kavuşturulması için çabalar da sürüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD yönetiminin bu meselenin mümkün olan en kısa sürede çözülmesini istediğini belirtti.

"Bakan Rubio, her iki ülkenin liderleriyle de sürekli iletişim halinde, bu çatışmayı çözüme kavuşturmaya çalışıyor" diye konuştu.

G7 ülkeleri de bölgedeki gerilime dair açıklamalarda bulundu. İki ülkeye de gerilimi düşürme çağrısı yapıldı.