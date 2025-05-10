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Dünya
AA 10.05.2025 04:45

Soykırımcı İsrailli asker, hapishanede Gazzeli sivillere karşı işlenen suçları anlattı

Katil İsrail ordusunda görev yapan bir yedek asker, İsrail'in güneyindeki Sde Teiman Hapishanesinde Gazze Şeridi'nden alıkonulan sivillere yönelik "vahşetler" yaşandığını itiraf etti.

Soykırımcı İsrailli asker, hapishanede Gazzeli sivillere karşı işlenen suçları anlattı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Katil İsrail’in Haaretz gazetesinde isimsiz bir şekilde yayımlanan makalesinde İsrailli yedek asker, Gazze'den sivil tutukluların Sde Teiman'da sistematik işkenceye maruz bırakıldığını ve bu ihlallerin medya tarafından görmezden gelinerek örtbas edildiğini belirtti.

Soykırımcı İsrailli asker, bazı Gazzeli sivillerin "şiddetli işkence" nedeniyle hayatını kaybettiğini, bazılarına ise anestezi uygulanmadan cerrahi müdahale yapıldığını bildirdi.

Gazze'de Tel Aviv yönetiminin sürdürdüğü soykırım saldırılarında görev yapan asker, Sde Teiman Hapishanesinin "ölüm ve işkence merkezine" dönüştüğünü kaydetti.

Soykırımcı İsrailli asker, bazı tutukluların son derece kötü sağlık koşulları altında, askerlerin gözleri önünde yaşamını yitirdiğini vurguladı.

İşkenceye maruz kalan tutukluların çoğunun Hamas üyesi olmadığını aktaran İsrailli asker, büyük kısmının Gazze'den siviller olduğunu ve yalnızca sorgulanmak üzere gözaltına alındıklarını belirtti.

"Masum olmalarına rağmen ağır işkencelere maruz kalıyorlardı. Gözümün önünde bir tutuklunun ölmekte olduğunu gördüm ve tutukluların kendi üzerlerine idrar ve dışkı yapmaya zorlandıklarını, yiyecek ve tıbbi tedavi verilmeden bırakıldıklarını gördüm." ifadelerini kullanan İsrailli asker, Sde Teiman'da yaşananların istisnai bir olay olmadığını, aksine ordu komutanlarının bilgisi ve İsrail medyasının yardımıyla yürütülen sistematik bir politika olduğunu vurguladı.

Ateşkesi bozan katil İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Katil İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 678 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 308 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 787'ye, yaralıların sayısının da 119 bin 349'a yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkat çekti.

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