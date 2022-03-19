Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 483 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 521 bin 513’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 2 artışla 30 bin 328’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 475 bin 473’e çıktı.

Pakistan’da bugüne kadar 219 milyon 368 bin dozun üzerinde COVID-19 aşısı uygulandı.

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 24 bin 241 kişinin COVID-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 3 milyon 951 bin 678'e yükseldi.

26 bin 615 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 623 bin 68 oldu.

Son 24 saatte 59 kişinin COVID-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 34 bin 244'e ulaştı.

Japonya’da ise COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 44 bin 711 artarak 6 milyon 69 bin 994’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 104 artışla 27 bin 72’ye yükseldi.

Son bir günde 182 bin 872 kişiye virüs testi yapıldı, 58 bin 638 kişi taburcu edildi.

Ülkede 983 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.