Asya basınına yansıyan haberlere göre, Hastalığı Önleme, Kontrol ve Tedavi Merkezinden yapılan açıklamada, turistlerin tam aşılı olmak koşuluyla ülkeye giriş yapabileceği duyuruldu.

Açıklamada, "Tüm uluslararası uçuşları 17 Nisan'da başlatacağız ve düzenli olarak uçabileceğiz" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu kararın, turizm sektörünü canlandırmak ve Myanmar’ı ziyaret etmek isteyen vatandaşların sorunsuz seyahat gerçekleştirmesi amacıyla alındığı duyuruldu.

Bir hafta karantina ve iki PCR Testi şartı

Turistlerin yolculuğun ardından bir hafta karantinada kalması ve iki kez PCR testi yaptırması gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Myanmar, COVID-19 salgını nedeniyle 29 Mart 2020'den bu yana kapılarını turistlere kapatmıştı.

Ülkede bugüne kadar 608 binden fazla COVID-19 vakası görüldü, virüse yakalanan 19 bin 420 kişi hayatını kaybetti.