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Dünya
AA 29.06.2023 16:57

Pakistan, Kur’an-ı Kerim yakılmasını "alçak bir eylem" olarak nitelendirdi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını “alçak bir eylem” olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Pakistan, Kur’an-ı Kerim yakılmasını "alçak bir eylem" olarak nitelendirdi

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsveç’in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının şiddetli şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılması “alçak bir eylem” olarak nitelendirilerek tepki gösterildi.

Ayrımcılık, nefret ve şiddeti körükleyen bu tür kasıtlı eylemlerin "ifade özgürlüğü ve protesto hakkı" adı altında meşrulaştırılamayacağına işaret edilen açıklamada, devletlerin uluslararası hukuk altında bu tür eylemleri yasaklama hakkı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ifade özgürlüğünün inançlar arası uyumu sabote etmek ve nefret yaymak için bir izin sağlamadığına dikkat çekilerek, Pakistan’ın konuyla ilgili endişelerini İsveç makamlarına ilettiği aktarıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli kişi, dün, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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