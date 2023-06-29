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Dünya
Reuters 29.06.2023 16:03

Fransa mahkemesi futbol maçlarında başörtüsü takma yasağını onayladı

Fransa'nın en yüksek idari mahkemesi, maçlar sırasında başörtüsü takma yasağını onadı. Müslüman kadın futbolcular Fransız Futbol Federasyonu'na (FFF) konuyla ilgili dava açmıştı.

Fransa mahkemesi futbol maçlarında başörtüsü takma yasağını onayladı

Mahkemeden yapılan açıklamada, Danıştay'ın (Conseil d'Etat) "FFF tarafından getirilen yasağın uygun ve orantılı olduğuna" karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Yönetimi kendilerine emanet edilen kamu hizmetinin düzgün işlemesinden sorumlu olan spor federasyonları, sporcularına müsabakalarda takım halinde tarafsızlık yükümlülüğü getirebilir" denildi.

Futbol dünyasının yönetim organı FIFA, on yıldan uzun bir süre önce kadın futbolcuların başörtüsü takmasına yönelik benzer bir yasağı kaldırdı.

Avrupa'nın en büyük Müslüman azınlıklarından birine ev sahipliği yapan Fransa, Macron'un İslamcılık tehdidi altında olduğunu söylediği “laicité” olarak bilinen laikliğin katı biçimini korumak için tasarlanmış yasaları uygulamaya koydu.

Bazı Müslüman dernekleri ve insan hakları grupları, bu yasaların Müslümanları hedef aldığını, demokratik korumaları ortadan kaldırdığını ve onları suiistimale karşı savunmasız bıraktığını söylüyor.

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Fransa Başörtüsü
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