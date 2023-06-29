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Dünya
AA 29.06.2023 16:02

Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polis ifadeye çağrıldı

Fransa'da, 27 Haziran'da, Nael M. isimli 17 yaşındaki genci sürücü koltuğundayken açtığı ateşle öldüren polis memuru, "kasten öldürme" suçlamasıyla hakim karşısında ifadeye çağrıldı.

Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polis ifadeye çağrıldı

Nanterre Savcısı Pascal Prache'ın ulusal basına yaptığı açıklamada, Nael'in ölümünden sonra savcılığın iki soruşturma başlattığını belirtti.

Prache, olay sırasında görevli olan diğer 2 polisin ve arabadaki 1 kişinin de ifadelerine başvurulduğunu aktardı.

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Bu kapsamda güvenlik kamerası ve amatör görüntülerin de incelendiğini anımsatan Prache, olayın faili polisin tutuklu yargılanmasını talep ettiklerini kaydetti.

Motorlu 2 polisin, 27 Haziran'da, içinde 3 gencin bulunduğu süratli bir aracı kontrol etmek için kırmızı ışıkta "dur" ihtarında bulunduğunu belirten Prache, sürücünün "dur" ihtarına rağmen kırmızı ışıkta geçtiğini söyledi.

Polislerin motorlarıyla aracı takip ettiğini aktaran Prache, sürücünün birçok trafik kuralını ihlal ederek, biri bisikletli toplam 2 kişinin hayatını tehlikeye attığını vurguladı.

Pascal Prache, trafik nedeniyle durmak zorunda kalan sürücüye polislerin tekrar "dur" ihtarında bulunduğunu, aracının sol tarafına konuşlu polislerin sürücünün yeniden arabayı çalıştırmaması için silahlarını ona doğrulttuğunu ve kontağı kesmesini söylediklerini ifade etti.

Bir polisin, arabayı yeniden çalıştırdığı sırada sürücüye bir el ateş açtığını, aracın hareket ederek bir kamu malına çarptığını kaydeden Prache, araçtaki bir yolcunun gözaltına alındığını, bir diğer yolcunun ise olay yerinden kaçtığını hatırlattı.

Prache, yapılan müdahalelere rağmen sürücünün hayatını kaybettiğini anımsattı.

Ardından ateş açan polisin kasten adam öldürme gerekçesiyle gözaltına alındığını hatırlatan Prache, ölen gencin 2006 doğumlu olduğunu bildirdi.

Nanterre Savcısı Prache, gözaltına alınan yolcunun 27 Haziran'da serbest bırakıldığını, olay yerinden kaçan yolcunun hala arandığını dile getirdi.

Savcı Prache, otopsi raporunun, Nael'in tek kurşun nedeniyle öldüğünü ortaya koyduğunu, kurşunun gencin sol kolunu ve göğsünü deldiğini kaydetti.

Prache, polisin, sürücünün yeniden kaçmasını engellemek ve birisini veya kendisini ezmesinden endişe ettiği için ateş açtığını beyan ettiğini aktardı.

Polisin silahını kullanmasını gerektiren koşulların oluşmadığını kaydeden Prache, "kasten öldürme" suçundan açılan ön kovuşturma kapsamında, sürücüyü vuran polisin hakime ifade vereceğini belirtti.

Savcı, söz konusu polisin tutuklanmasını talep ettiğini açıkladı.

 Olay

Polis, 27 Haziran'da, Nanterre kentinde, içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence ateş açtığından şüphelenilen polis gözaltına alınmıştı.

Nael'in ölümüne tepki verenler, 2 gecedir çok sayıda kentte sokaklara iniyor.

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